Finite le speranze: è di Henry, 19 anni, il corpo ritrovato nel canale

MIRA - Finite le speranze: il cadavere ritrovato nella mattinata di Santo Stefano a Mira, affiorato nel canale che costeggia via Argine Sinistro, è quello di Henry Kazim, il 19enne rugbista italo-nigeriano residente in paese e scomparso dal 28 novembre. La conferma è arrivata dal test del dna.



È stato l'istituto di medicina legale dell'Università di Padova ad informare la procura sull'esito dell'esame. In base agli esami finora svolti, la causa della morte del giovane rugbista è attribuibile ad annegamento. Sul corpo non sarebbe presente alcun segno di violenza.



I particolari sul Gazzettino del 6 gennaio

