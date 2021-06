Harry Styles in laguna, il divo britannico immortalato in taxi prima delle riprese del film "My policeman"

VENEZIA - Arrivano i vip a Venezia. Per la gioia delle giovanissime, e non solo, tra i primi a fare capolino in laguna c'è il cantante inglese Harry Styles che da ieri, 14 giugno, alloggia all'hotel Aman, lo stesso che accoglie Geoge Clooney durante i suoi soggiorni veneziani. Occhiali da sole, mascherina nera, valigia Gucci e abiti rigorosamente griffati, è stato avvistato in taxi con tanto di macchina fotografica al collo. Una versione turistica, almeno per il primo giorno, prima di iniziare a girare le riprese di “My policeman”, il nuovo film di Michael Grandage, che avrà per protagonista proprio il premiatissimo (due Brit awards, un Grammy e un American music award) cantante britannico.

APPROFONDIMENTI VENEZIA L'arrivo di Harry Style a Venezia, tra tour e riprese del film