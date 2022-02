Gustavo Modena, una vita tra palco e impegno civile

È unanimemente considerato uno dei migliori attori della prima metà dell’Ottocento; in giro per le città italiane vi sono sue statue, busti, oppure strade e addirittura teatri che ne ricordano il nome. La sua abilità nel declamare i versi della Divina Commedia, anche all’estero, fece coniare il neologismo delle “dantate”. Eppure di Gustavo Modena, del quale il drammaturgo Francesco Dall’Ongaro (autore del fortunatissimo “Fornaretto di Venezia”) scriveva “è un capo scuola, che sopra tutti come aquila vola”, nessuno si ricorda praticamente più.

Modena era nato a Venezia il 13 gennaio 1803, ed era figlio d’arte: entrambi i genitori, Giacomo Modena e Luigia Bernaroli, erano infatti attori. Ebbe una formazione classica, e nel 1821 si laureò in giurisprudenza a Bologna, avendo dovuto abbandonare Padova dove l’anno precedente era rimasto ferito gravemente a un braccio durante un tumulto con la polizia austriaca. E sebbene nel 1824 avesse ricevuto anche l’abilitazione all’avvocatura, preferì seguire la sua passione per l’arte drammatica - inizialmente contrastato dal padre - debuttando lo stesso anno nel “Saul” di Vittorio Alfieri.

Gustavo Modena intese fin da subito il teatro come forma di militanza civica e patriottica, e mezzo di elevazione e liberazione morale dell’individuo: “L’arte per l’arte sola è cosa vuota di senso - scrisse - e precipuo scopo del teatro è l’aprire gli occhi ai ciechi estirpando pregiudizi e superstizioni. Molto sarà ottenuto se gli spettatori, più che sentire, saranno indotti a pensare”. Era già un attore affermato quando scoppiarono i moti del 1831; partecipò in prima linea alle vicende dell’Italia centrale sino alla capitolazione di Ancona, che abbandonò fortunosamente via mare, diretto a Marsiglia. Aderì alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini, che incontrò. Con lo pseudonimo di Michele di Lando scrisse alcuni “dialoghi” che furono inseriti nel periodico dei rivoluzionari, che grazie al lessico semplice e incisivo (così come assolutamente naturale era la sua recitazione), divennero uno strumento efficace della propaganda unitaria clandestina.

In questo periodo incontrò in Svizzera la ginevrina Giulia Calame, che divenne sua moglie nel 1835. L’anno successivo prese parte a una spedizione mazziniana in Savoia, a seguito della quale dovette riparare prima in Svizzera, poi a Parigi e in Belgio e infine in Inghilterra, dove - oltre a svolgere mille mestieri per sopravvivere - suscitò ammirazione per l’abilità declamatoria dei versi della “Divina Commedia”.

Fece ritorno nel 1839 beneficiando di una amnistia, e iniziò una tournée in quegli stati della futura Italia dove gli era consentito di recitare. Nel 1848 sciolse la compagnia, contattò Daniele Manin e Niccolò Tommaseo e mise la sua capacità oratoria al servizio della propaganda nelle strade e di un quotidiano di orientamento repubblicano; combatté a Palmanova, incontrò Mazzini a Milano, poi raggiunse Firenze e infine Roma, per sostenere la Repubblica contro i Francesi: mentre la moglie era impegnata nella direzione dell’ospedale di Santo Spirito, Modena prese ancora parte ai combattimenti. Dopo la capitolazione riparò in Piemonte, scrivendo lettere accorate e amare per il destino di Venezia.

Riprese a recitare e, sempre sotto il controllo della polizia, calcò per un decennio le scene di numerosi teatri piemontesi, liguri, toscani e milanesi - sempre affiancato dalla moglie - spesso devolvendo gli incassi a favore degli esuli italiani. Nel 1859 rifiutò l’offerta del posto di maestro di declamazione a Firenze. Nel novembre del 1860 si recò a Napoli per una nuova stagione teatrale ma, stanco e deluso per l’insuccesso delle imprese garibaldine, mentre ancora l’Austria regnava sulla sua Venezia, decise di ritornare subito a Torino.

Si ammalò di pleurite durante il viaggio, e morì a Torino il 20 febbraio 1861. Ebbe funerali civili e fu sepolto nel cimitero degli acattolici. Il 17 marzo successivo, in seguito alla Seconda guerra d’Indipendenza, fu proclamato lo Stato italiano unitario. Per Venezia si dovette attendere altri cinque anni, ma la città si ricordò di Gustavo Modena: una sua statua campeggia ancora oggi ai Giardini di Castello.

Ritratto di Matteo Bergamelli