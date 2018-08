È morta la storica guaritrice di campagna: le visioni e il botoo riscaldato passato sul corpo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN STINO - E' morta ladi San Stino.aveva 98 anni. Il decesso l'altra sera in Fondazione Fratelli Zulianello, la casa di riposo dove era ospite da oltre 7 anni. Una vita intensa, fatta di fatica e di tanta umanità, quella che ha sempre dimostrato nei confronti di chi le chiedeva aiuto.Una vita segnata anche da eventi misteriosi. Caterina una volta raccontò che allo scoppio del secondo conflitto mondiale le capitò un fatto straordinario. Ebbe una. Le apparve una luce intensa, un cuore palpitante e l'emozione fu incontenibile. Da quel momento, per oltre 60 anni nella sua abitazione di via Annia, l'antico stradone di epoca romana ad un passo dalla sua casa, Caterina ha esercitato per gli altri l'arte della salute fondata sulla sua straordinaria fede nel divino e nell'uomo. E' così che è diventata la guaritrice di campagna. Quando praticavaLo incrociava molte volte nella zona dolorante del corpo del paziente, senza