Guardia medica: banale bronchite Donna muore due ore dopo

TEGLIO VENETO - E' giunto a domicilio quasi quattro ore dopo la richiesta di aiuto, ha minimizzato i sintomi della paziente, riconducendoli a una banale bronchite, le ha prescritto un paio di medicinali senza neanche visitarla e se n'è andato, infastidito. Ma due ore dopo la donna è spirata, a soli 58 anni. Il grave episodio è successo il 27 gennaio 2018 a Teglio Veneto, nel Veneto Orientale, e ora spetterà alla magistratura valutare gli eventuali profili di responsabilità medica: il marito della vittima, non sapendo capacitarsi del modo in cui è stata affrontata l'emergenza, e non ottenendo risposte, si è rivolto a Studio 3A e giovedì 15 marzo è stato presentato un esposto in Procura.



I fatti. Alle 11 di quel mattino V. D. A. inizia ad accusare problemi respiratori e ad emettere un rumore preoccupante dalla gola. Il marito, R. S. O., 61 anni, sempre più allarmato, chiama il medico di base che però sta seguendo un corso a San Donà di Piave e gli consiglia di contattare la guardia medica. Cosa che il coniuge fa subito, richiedendo una visita a domicilio: la paziente, infatti, soffre di obesità e di insufficienza renale, è diabetica, ha da poco subìto un complicato intervento alle vertebre ed è costretta in carrozzina da una parestesia agli arti inferiori. Dunque, è difficilmente trasportabile. E qui inizia la lunga attesa.

