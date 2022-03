MIRANO - Una guardia giurata aggredita davanti al reparto di ginecologia dell’ospedale di Mirano da quattro uomini di etnia rom. Il vigilante è finito al pronto soccorso, mentre per sedare la rissa sono dovuti intervenire altri colleghi.

Tutto è cominciato ieri pomeriggio, quando i quattro uomini, di mezz’età, avevano deciso di far visita a una loro congiunta ricoverata da qualche giorno all’ospedale. Solo che volevano entrare tutti insieme nella stanza dove la donna stava riposando. Le visite, come noto, sono contingentate, in un momento in cui anche il Covid ha ricominciato a rialzare la testa.

E quindi per precauzione i sanitari avrebbero permesso l’ingresso solamente a una persona, munita di green pass valido. Di fronte alle proteste sempre più accese dei parenti, che pretendevano l’ingresso senza condizioni, è intervenuta la guardia giurata, che insieme ad altri colleghi presidia il nosocomio miranese.

Ma con le sole parole non è riuscita a far desistere gli uomini dal loro intento. Inutile il richiamo al regolamento da rispettare: in quattro se la sono presa con la guardia giurata. Ne è nata una colluttazione in cui il vigilante ha avuto la peggio, picchiato e insultato dalle quattro persone, ed è finito in pronto soccorso con numerose escoriazioni.

E pensare che solo sabato scorso si era celebrata la prima giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. Un problema ritenuto ormai un’emergenza, con una media di 2.500 casi annuali registrati nel settore della sanità e assistenza sociale.

Anche se in questo caso non si tratta di un operatore sanitario ma di un lavoratore che serve proprio a prevenire aggressioni nel settore.

Particolarmente presi di mira, infatti, sono gli infermieri, per i quali le aggressioni subite sarebbero circa 5.000 in un anno (spesso quelle verbali non sono denunciate), 13-14 al giorno in media.