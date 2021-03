False fatture e riciclaggio: sequestri e perquisizioni a Venezia, Padova, Treviso e Udine

VENEZIA - È in corso una operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone ed eseguita dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia nei confronti dei responsabili di un giro di false fatturazioni e di riciclaggio. In esecuzione misure di custodia cautelare, sequestri e perquisizioni in provincia di Venezia, Padova, Treviso e Udine. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà oggi, alle 11, nella sede del Comando Provinciale di Venezia, in Venezia Mestre, Corso del Popolo 55, alla presenza del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pordenone, Raffaele Tito e del Sostituto Procuratore, Monica Carraturo.