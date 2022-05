Guardia di Finanza, il generale Carmine Lopez nuovo comandante Nordest

VENEZIA - Il 31 maggio 2022, presso la Caserma “Tommaso Mocenigo” in Venezia-Giudecca, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e delle più alte Autorità civili e militari del Triveneto, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza tra il Gen.C.A. Bruno Buratti ed il Gen.C.A. Carmine Lopez. Il Generale Bruno Buratti, dopo quasi 4 anni, lascia la sede veneziana per proseguire nell’espletamento di compiti di alta responsabilità presso il Comando Generale del Corpo.

Il generale Carmine Lopez

Il Generale Carmine Lopez, nato a Caltanissetta il 25 marzo 1960, è entrato in Accademia nel 1979, è plurilaureato ed ha svolto attività di insegnamento in materie giuridiche, economiche e tecnico professionali presso diversi Atenei nonché Istituti di Istruzione e Formazione del Corpo. È autore di numerosi articoli in campo tributario e coautore di pubblicazioni di carattere giuridico e amministrativo. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi in tutti i settori operativi e funzionali del Corpo tra i quali, nei gradi di Generale, quello di Comandante Regionale Lazio e Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale –Palermo. Presso il Comando Generale del Corpo ha svolto le funzioni di Capo del IV Reparto Logistica. È stato Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze