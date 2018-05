El paron de casa batte cassa: il campanile di San Marco fattura 10mila euro al giorno

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Quanti veneziani, ogni giorno, alzando gli occhi verso el parón de casa e guardando le lunghe code per accedervi, hanno pensato al numero di accessi e aistaccati per avere il colpo d'occhio dal punto più alto della laguna. In un giorno di aprile, ad esempio, ci sono stati 1700 visitatori. Proprio così, è la media giornaliera dei biglietti venduti nell'ultima settimana di aprile. E contando che il ticket per salire in cima al campanile costa singolarmente 8 euro a persona, 4 i bambini, si può ipotizzare che l'incasso dell'attrazione più bella di Venezia si assesta attorno ai. «I nostri prezzi - spiega il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. - sono quelli a più buon mercato nel mondo. Ora stiamo pensando anche ad unoche vogliono salire sul campanile, punto in cui si vedono i più bei tramonti del mondo».Nella Basilica di San Marco il conteggio dei visitatori è più complesso. Esclusi i turisti che pagano il biglietto per ammirare le attrazioni a pagamento del tempio, e quelli che acquistano il salta coda, tutti gli altri entrano gratuitamente. In un giorno di aprile, ad esempio, ci sono stati 1800 ticket per vedere il museo della Basilica, 1200 alla Pala d'oro e 350 al tesoro...