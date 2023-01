VENEZIA - In occasione della Giornata internazionale dell'Educazione, ieri ha preso il via l'iniziativa Asilo della laguna, dedicata ai bambini delle scuole dell'infanzia di Venezia, delle sue isole e della terraferma, lanciata per la prima volta dal Gruppo Prada in partnership con la Commissione oceanografica intergovernativa dell'Unesco. Nell'ambito del Decennio delle Nazioni Unite, un progetto pilota inaugurato a Torcello, nella villa della Fondazione Emilia Bosis, che sin dalle prime ore della mattina ha accolto una quarantina di piccoli alunni iscritti a 2 delle 6 realtà scolastiche selezionate: alla San Girolamo - a Cannaregio - e alla San Giovanni Bosco, con sede al Lido.

AMBIENTE

Pensata per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente circostante, la proposta didattica s'inserisce nel progetto Sea beyond, condotto da Gruppo Prada e Commissione oceanografica dal 2019 per promuovere la difesa del mare e delle sue risorse. Una mattinata di attività educative all'aria aperta, quella organizzata a Torcello, basata su alcuni pilastri: l'apprendimento esperienziale, l'ambiente e il benessere dei soggetti coinvolti, con l'obiettivo di creare una connessione tra i bimbi e l'ecosistema lagunare. Oltre a porre la natura al centro, l'iniziativa mira alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura di Venezia, patrimonio Unesco insieme alla sua laguna e simbolo indiscusso del cambiamento climatico.

LABORATORI

Attività di campionamento dell'acqua e workshop con la cartapesta, grazie a dei laboratori curati dell'artista veneziana Sofia Sarria, realizzando gli animali della laguna in miniatura. Il tutto coordinato dagli accompagnatori ed educatori Unesco. La mattinata si è svolta così, dopo aver raggiunto l'isola a bordo di un vaporetto messo a disposizione dal Comune. «Essere riusciti a realizzare quest'iniziativa in breve tempo è la dimostrazione di come pubblico e privato possano lavorare insieme per portare benefici alla comunità. L'educazione alla cultura è per noi un elemento fondante», le parole di Lorenzo Bertelli, head of corporate social responsability del Gruppo e figlio di Miuccia Prada e Patrizio, ricordando come Sea beyond sia una piattaforma aperta e pronta ad accogliere, prossimamente, anche un'azienda del settore del lusso. «Asilo della laguna s'inserisce nell'ambito di un accordo siglato tra Unesco e Commissione europea per la promozione delle scuole blu a livello internazionale, i cui fondamenti sono cittadinanza attiva ed educazione all'aperto. Siamo certi dice Ana Luiza M. Thompson-Flores, direttrice dell'Ufficio regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa che l'esperienza veneziana sarà un punto di riferimento per altre iniziative: le richieste già ci sono».

Sei le scuole dell'infanzia coinvolte, distribuite sul territorio, per un totale di circa 150 bambini; oltre alla San Girolamo e alla San Giovanni Bosco, anche La Sorgente, Vecellio, Aquilone e Duca D'Aosta, che prenderanno parte ad un ciclo di lezioni, organizzate in sedi e modalità differenti, che si concluderà a giugno. «La città è già in transizione: sta puntando all'idrogeno e ad altre forme di energia. Ma con questo progetto il commento di Massimiliano De Martin, assessore all'Urbanistica stiamo andando al di là degli investimenti». «Tanti i mesi di lavoro alle spalle analizza Laura Besio, assessore alle Politiche educative tra reperimento del personale e sopralluoghi. È importante far capire ai bimbi come Venezia sia bella ma fragile».