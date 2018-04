I discount In's rilevano 61 Tuodì una "spesa" per 48 milioni di euro

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Nel carrello ci hanno messo 61 negozi, alla cassa hanno trovato uno scontrino da 48 milioni di euro. Ma su quei punti vendita - tutti della catenain concordato preventivo dall'anno scorso - ci avevano messo gli occhi da mesi. E, la catena di discount interamente di proprietà del, detenuto a sua volta al 100% dalla holding finanziaria Gecos (Generale di commercio e servizi) presieduta da Arturo Bastianello, giovedì si è aggiudicata il ramo d'azienda della Dico Spa con questo pacchetto di discount che porteranno il gruppo veneziano a 430 negozi con marchio In's tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio. Puntando a consolidarsi in un settore del commercio che non sembra conoscere la crisi che tocca anche i giganti della grande distribuzione.Adriano Checchetto, decano del gruppo Pam, è il fondatore della catena di discount nata nel 1993 con un negozio-test a Mestre, in viale don Sturzo, e poi decollata dall'anno successivo partendo da Occhiobello, in provincia di Rovigo. Non lo dice, ma è chiaro che con questa operazione In's mercato punta ad avvicinarsi alle due catene leader del settore, Eurospin e Lidl. «Ci siamo fatti avanti con questa offerta di acquisizione di 61 negozi nell'ottobre scorso - spiega -. In tutto Dico-Tuodì ne aveva circa 300, ma noi abbiamo ovviamente scelto quelli che meglio si integravano con la nostra catena. In Veneto, dove abbiamo già 60 discount più altri 19 in Friuli Venezia Giulia, apriremo a Giavera del Montello, ma il maggior numero di acquisizioni riguarda punti vendita dislocati soprattutto in Lazio, Emilia Romagna e Liguria». All'asta dell'altroieri presso il tribunale di Roma il lotto è andato alla catena veneziana che si è presentata con l'offerta da 48 milioni e che, tra l'altro, proprio giovedì ha festeggiato nella capitale anche l'apertura di un nuovo supermercato Pam all'interno del centro commerciale Aura.L'operazione è stata condotta con una controllata da In's (la Nuova discount srl) e, oltre ai punti vendita, transiteranno nella catena veneziana anche 350 dipendenti precedentemente in Tuodì. La cessione dei punti vendita sarebbe stata disposta per la necessità di creare liquidità a sostegno della continuità aziendale di Tuodì il cui concordato preventivo, secondo fonti sindacali, è stato dovuto alla situazione debitoria con un'esposizione pari a 350 milioni di euro con diversi istituti bancari. «Ora stiamo già lavorando all'allineamento delle nuove strutture al nostro format di vendita - riprende Adriano Checchetto - e in un mese e mezzo contiamo di essere pronti per aprirli sotto il marchio In's, appoggiandoci ai nostri centri distributivi e alla nostra base di Dese (Venezia) che rifornisce Veneto, Friuli ed Emilia Romagna». Ma il commercio e la grande distribuzione non sono in crisi? «Il format del discount oggi trova il consenso dei consumatori e noi siamo convinti che ci siano ulteriori margini di sviluppo - risponde l'amministratore delegato di In's -. Non serve ricordare che la nostra filosofia è offrire prodotti con un nostro marchio commerciale a prezzi aggressivi e soprattutto bassi, in modo continuativo. Prodotti di qualità e selezionati, controllati e garantiti costantemente per essere immessi sul mercato, e quasi tutto l'assortimento è di provenienza italiana. I nostri negozi si trovano inseriti nei quartieri residenziali, sotto casa dei clienti. La competizione con Lidl ed Eurospin? Noi ci crediamo ed andiamo avanti. Abbiamo in programma altre operazioni in un'ottica di sviluppo». Il carrello, dunque, non è ancora pieno.