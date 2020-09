Greta torna a scuola diserta la Mostra del Cinema: si è collegata via Zoom durante la ricreazione

VENEZIA - Greta Thunberg, la giovanissima attivista e ambientalista svedese, non sarà presente fisicamente alla Mostra di Venezia ma si è collegata in video durante una pausa fra le lezioni della scuola che frequenta. Come è noto infatti, la giovane ha ripreso a studiare dopo la pausa dedicata a girare il mondo per sensibilizzare sui temi ambientali e climatici che hanno ispirato il movimento 'Fridays for Futurè. Alla Mostra viene presentato il documentario su di lei dal titolo 'Gretà, diretto dal regista Nathan Grossmann.



«La crisi del Covid - ha detto l'attivista - ha colpito tutti, sconfiggere il virus è una priorità, non si possono gestire due crisi insieme: per questo le questioni ambientali, la lotta sul Climate Change è stata messa in pausa, invece dobbiamo capire che è urgente e non si può mollare se vogliamo avere un futuro». Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA