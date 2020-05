Gregorio XII, primo Papa veneziano della storia: ricompose la scissione del grande scisma d'Occidente

Angelo Correr (1335-1417, dal 1406 Gregorio XII)



Fu il primo papa veneziano, col nome di Gregorio XII, in un momento difficile della storia della Chiesa cattolica, divisa tra Roma e Avignone nel grande scisma d'Occidente, e si contese il soglio pontificio con Benedetto VIII e con l'antipapa Giovanni XXIII. Alla fine riuscì in qualche modo a ricomporre la scissione, rinunciando poi al suo ministero: prima di lui pochi papi lo avevano fatto (l'ultimo era stato Celestino V, protagonista del dantesco “gran rifiuto”); dopo di lui bisognerà aspettare 598 anni e Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger. Si chiamava Angelo Correr, era nato a Venezia attorno al 1335 da Nicolò di Pietro e da Polissena Condulmer, e chissà se nel corso della sua giovinezza lagunare avrebbe potuto immaginare il ruolo che il destino gli stava riservando, sebbene – dopo essersi visto affidare nel 1377 il decanato del dominio veneziano di Corone da Gregorio XI – divenne nel 1380 vescovo di Castello, ricevendo le congratulazioni da parte di Caterina da Siena.



Dieci anni più tardi – su indicazione della Repubblica – divenne patriarca latino di Costantinopoli. Una carriera in continua ascesa, che finì per portarlo a Roma e poi a Napoli come nunzio apostolico, poco prima di essere designato a rettore della Marca e nominato a cardinale presbitero di San Marco tra l'aprile e il giugno 1405. Tutto era pronto per salire alla massima carica della chiesa cattolica, ferita dallo scisma in atto e dalla contemporanea presenza di Innocenzo VII a Roma e di Benedetto XIII (l'aragonese Pedro de Luna, eletto nel 1394) ad Avignone. Quest'ultimo, alla morte del antagonista romano, non riuscì a impedire il conclave romano e Correr fu eletto all'unanimità il 30 novembre 1406, assumendo il nome di Gregorio XII. La notizia della sua elezione sollevò grande entusiasmo a Venezia, che vide per la prima volta un suo cittadino salire al soglio papale (la storia ne conobbe poi altri quattro, incluso suo nipote Gabriele Condulmer, nominato da lui cardinale, che divenne anch'egli papa col nome di Eugenio IV). Il doge Michele Steno – al quale Gregorio XII aveva scritto il giorno successivo all'elezione dichiarando il suo affetto per la città natale e augurandosi di esserne corrisposto – inviò una lettera con la quale, assieme a esprimere la più grande soddisfazione di parte veneziana, promise ogni sostegno al papa e alla chiesa. La sua elezione era avvenuta in realtà sotto l'impegno di rinunciare alla tiara se anche Benedetto XIII avesse fatto lo stesso, alla scopo di riunire i due collegi cardinalizi e procedere a una nuova elezione che ponesse fine allo scisma.



Le cose non andarono esattamente così, e comunque non subito. Gregorio e Benedetto, sebbene a parole propensi a una soluzione veloce, aprirono negoziati fin troppo prudenti, spingendo diversi cardinali delle rispettive loro fazioni a convocare un concilio a Pisa, che il 5 giugno 1409 depose i due pontefici come scismatici, eretici, spergiuri e scandalosi, eleggendo in seguito il cardinale greco Pietro Filargo (che prese il nome di Alessandro V). Angelo Correr rispose con un diverso concilio a Cividale del Friuli. Ma né il concilio di Pisa né quello di Cividale furono riconosciuti dalle obbedienze rivali, e la Repubblica di Venezia, fino ad allora vicina a Gregorio XII, iniziò a prendere le distanze. La soluzione (nel frattempo ad Alessandro V era succeduto un nuovo antipapa, Giovanni XXIII), tra fughe, rivalità e alleanze, arrivò con un nuovo concilio, quello di Costanza, voluto dall'imperatore Sigismondo, che portò alla deposizione di Giovanni XXIII. A quel punto Gregorio XII riconobbe il concilio e rinunciò al suo mandato. Ogni fazione riconobbe i cardinali nominati dall'altra. Era il 1415 e lo scisma d'Occidente era stato ricomposto, con l'elezione di Martino V. Il papa avignonese, Benedetto XIII, rimasto irremovibile nelle sue posizioni, fu abbandonato da tutti e fu deposto da un ulteriore concilio nel 1417. Ritornato a essere il cardinale Angelo Correr, il veneziano trascorse il resto della sua vita in una tranquilla oscurità ad Ancona. Morì il 18 ottobre 1417 e fu sepolto nella cattedrale di Recanati. Dopo di lui, tutti i papi sono stati sepolti a Roma. Ultimo aggiornamento: 16:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA