VENEZIA - Duemiladuecento richieste in due giorni. È boom di prenotazioni per il vaccino anti-Covid, chiaro effetto dell'estensione dell'obbligo del Green pass decisa mercoledì dal governo e in vigore dal prossimo 15 ottobre. Si tratta di un numero altissimo, considerando che nelle ultime settimane, prima che fosse introdotta questa novità, non si andava oltre i 100, massimo 200 appuntamenti a giornata: poca, pochissima roba rispetto a quanto...

