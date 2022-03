«Sono dell'Ulss 4, esibisca il Green pass»: falso operatore deruba una donna

SAN DONA' DI PIAVE - In questi giorni in una zona residenziale di San Donà di Piave un’anziana è stata derubata da un sedicente operatore dell’Ulss4. Al rientro dal supermercato, l’anziana si è ritrovata davanti alla porta di casa un uomo che si è qualificato come un addetto al controllo dei green pass per conto dell’Azienda sanitaria, il quale ha poi chiesto di verificare la documentazione che attesta sia la certificazione verde e sia le vaccinazioni anti covid effettuate dalla donna. Insieme alla documentazione l’anziana ha inavvertitamente consegnato anche una busta con dei contanti che lo sconosciuto ha subito preso, dandosi poi alla fuga. Il fatto è stato prontamente denunciato alle autorità competenti. L’Azienda sanitaria ha informato che non è mai stata presa, e mai lo sarà, alcuna iniziativa del genere. L'invito dunque è di diffidare di qualsiasi persona che si presenti appositamente al domicilio qualificandosi come operatore dell’Ulss.