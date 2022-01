VENEZIA - Sono poco meno di 160mila a Nordest le persone che, a partire da martedì, verranno multate in quanto non sono vaccinate. Si tratta degli over 50 che non hanno ottenuto un Green pass rafforzato in tempo per l'entrata in vigore dell'obbligo, fissata per il prossimo 1° febbraio dal decreto dello scorso 7 gennaio. Attenzione: le multe da 100 euro arriveranno direttamente a casa dei cittadini inadempienti, grazie all'incrocio dei dati fra i ministeri della Salute e dell'Economia.

I NUMERI

La platea degli interessati emerge dal resoconto settimanale delle vaccinazioni, aggiornato venerdì dalla struttura del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. A formarla sono i soggetti che non hanno mai iniziato il percorso di immunizzazione, ma anche quelli che hanno ricevuto la prima o la seconda dose ma a sei mesi dall'ultima iniezione non si sono ancora sottoposti al richiamo. Da questo numero vanno poi sottratti quanti nel frattempo si sono contagiati e sono guariti, per cui dispongono del certificato verde che per sei mesi li mette al riparo dal dovere della somministrazione. Il risultato è che sono considerate no-vax 119.142 persone in Veneto e 39.607 in Friuli Venezia Giulia, sempre che in questi ultimi giorni almeno alcuni di loro non decidano di mettersi in regola. Comunque sia attualmente l'andamento dell'inadempienza è inversamente proporzionale alla progressione dell'età. Il gruppo più numeroso, infatti, ha tra 50 e 59 anni: 60.647 in Veneto e 16.099 in Friuli Venezia Giulia. Fra i 60 e i 69 anni il dato scende, rispettivamente, a 34.435 e 12.955. Fra i 70 e i 79 anni risultano scoperti 21.300 veneti e 9.529 friulgiuliani. La quota minore riguarda gli ultra 80enni, secondo i riscontri di Venezia (2.760) e di Trieste (1.024).

LA NOTIFICA

Per tutti loro la sanzione sarà automatica. Da dopodomani, l'Agenzia delle entrate - Riscossione (l'Ader, di fatto l'ex Equitalia) invierà la contestazione al cittadino ancora inadempiente. Quest'ultimo eventualmente avrà dieci giorni di tempo per comunicare alla propria Ulss di essersi vaccinato senza però che il dato sia stato aggiornato, oppure di godere di un'esenzione che è ammessa «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore». A quel punto sarà l'azienda sanitaria ad avere dieci giorni di tempo per valutare i certificati di esenzione e trasmetterli al ministero della Salute, che a sua volta li inoltrerà alla Sogei (la società informatica controllata dal ministero dell'Economia). Una volta fatta questa scrematura, la multa verrà emessa dall'Ader entro 180 giorni, ma fonti delle Entrate hanno fatto sapere che potrebbe bastare anche qualche settimana per l'evasione delle notifiche. Gli elenchi dei nominativi dovrebbero infatti essere compilati in maniera relativamente semplice e veloce, incrociando i dati dei residenti per esempio in Veneto o in Friuli Venezia Giulia con quelli che risultano dalle rispettive anagrafi vaccinali regionali.

I LAVORATORI

Altra sanzione è invece quella, prevista dal 15 febbraio, per gli over 50 no-vax che verranno trovati al lavoro. Il decreto infatti prescrive la multa per chi risulterà in servizio sprovvisto del Green pass rafforzato, che si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione. L'importo andrà da 600 a 1.500 euro, ma potrà raddoppiare nel caso in cui il lavoratore venga trovato una seconda volta senza certificato. Tutto questo mentre l'emergenza in Veneto registra altri 15.631 contagi e 36 decessi, con 1.779 ricoverati in area non critica e 182 degenti in Terapia intensiva.