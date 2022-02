SAN DONÀ - Si scambiano il green pass per entrare al bar, denunciati e sanzionati. Loro sono due cittadini albanesi residenti a San Donà, che sabato scorso volevano bere un aperitivo in un locale in centro città. Non immaginavano però che il loro trucco per aggirare l'obbligo di esibire la certificazione verde venisse scoperto in pochi secondi della barista. Tutto è successo attorno alle 12.30, poco dopo essere entrati nel locale. Come accade per tutti clienti, anche per loro è scattata la richiesta di esibire il green pass. Ed è qui che sono iniziati i problemi. Uno dei due amici ha infatti regolarmente esibito la certificazione con il proprio telefonino mente il secondo, sprovvisto di certificazione, ha iniziato a temporeggiare per qualche istante. Fino a richiedere al connazionale di spedirgli, attraverso whatsapp il suo green pass. E così l'uomo ha fatto.

IL TRUCCO

Evidente in modo fin troppo disinvolto tanto che la richiesta, e il suo successivo invio, non sono sfuggiti alla barista che ha immediatamente capito cosa stesse accadendo sotto ai suoi occhi. Per questo la donna ha immediatamente allontanato i due uomini dal locale. Un tentativo andato a vuoto, perché i due amici anziché scusarsi e andarsene, hanno pensato bene di dare vita ad una discussione contro la donna ritenuta colpevole di troppo zelo. E così tra una parola e l'altra, la discussione si è trasformato in un vero alterco durante il quale i due hanno anche rotto un vaso che si trovava nel locale. Prima che la situazione degenerasse ulteriormente sono state dunque allertate le forze dell'ordine. Sul posto è così intervenuta una pattuglia della Polizia locale. Giusto in tempo per bloccare e identificare i due cittadini albanesi che alla vista degli agenti si sono immediatamente calmati.

Come da prassi i due sono stati anche foto-segnalati. Una volta ricostruito quanto accaduto, gli agenti hanno denunciato i due uomini per sostituzione di persona e danneggiamenti, visto il tentativo di usare il green pass di un altro e il danneggiamento del vaso. Ma non solo, perché l'uomo sprovvisto di certificazione è stato sanzionato anche con una multa di 400 euro per essere entrato nel locale senza green pass. Con molta probabilità, una volta scoperti, se si fossero scusati e allontanati avrebbero potuto evitare tutte queste conseguenze. Non è la prima volta che gli agenti della Polizia locale a San Donà denunciano e sanzionano delle persone in un bar perché sprovviste di green pass o con una certificazione di altri. Su questo fronte i controlli continueranno con cadenza quotidiana.