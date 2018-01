Diventa mamma a 56 anni â€‹con una gravidanza naturale

di Annamaria Parisi

TREVISO -. L'eccezionale parto è avvenuto a: a dare alla luce una bambina a fine dicembre una donna trevigiana residente a, già madre di due figlie di 34 e 28 anni avute da un precedente matrimonio. I vagiti della piccola Beatriz sono echeggiati nella sala parto dell'tra la gioia e lo stupore dello stesso staff ospedaliero a confermare l'evento, di fatto quasi impossibile vista l'apparente difficoltà anagrafica della mamma. «A tutto ha provveduto in modo tradizionale madre natura e anche il neo papà», un sudamericano di Santo Domingo più giovane della compagna di ben 17 anni.Nessuna fecondazione assistita: la coppia, lei residente a Casale sul Sile, lui a Cervignano del Friuli, non aveva messo in conto la gravidanza. I due si sono ritrovati ad essere genitori di questa bimba nata in salute, di oltre 3 chili di peso e lunga 47 centimetri quasi a ridosso del Natale. «È una nascita da record, di più, un autentico miracolo», il commento del ginecologo mestrino Paolo Scantamburlo che ha visto nascere più di seimila bambini.