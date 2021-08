Grandi navi a Venezia, oggi in Senato si discute il disegno di legge di conversione del decreto

VENEZIA - Grandi Navi, oggi in Senato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge che detta nuove norme per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Il provvedimento, in prima lettura in Senato, deve essere convertito in legge entro il 18 settembre prossimo.

La discussione generale è stata sospesa intorno alle 11 in attesa del parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti al Dl grandi navi. L'Assemblea ha concluso la discussione generale sul provvedimento.