Un'altra nave passa a San Marco nonostante la tempesta di vento I marinai sui rimorchiatori s'infuriano: «Sono imbecilli, e basta...»

Eppure la lezione non è servita: ieri sera, 8 luglio, verso le 9 della sera, la storia si ripete: quella del meteo, e quella degli uomini. Di nuovo è tempesta su Venezia, pioggia torrenziale e un vento terribile, che in centro storico ha abbattuto alberi e perfino muri. E ciò nonostante, nel buio della sera di tempesta, una grande nave francese, la Horizon, salpa lo stesso e passa in Bacino San Marco. Anche stavolta gli equipaggi dei rimorchiatori si trovano in mezzo, e in questo video si sentono le voci dei marinai, l'equipaggio di un rimorchiatore. Un equipaggio professionale, che si scambia un giudizio professionale, pesante come un macigno: «Questi sono imbecilli, sono imbecilli, e basta...tutto quello che dovevamo dire lo abbiamo detto... tutto quello che dovevamo dire lo abbiamo detto, e siamo di nuovo punto e a capo: non vediamo più un c... di nulla...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA