Un'altra nave passa a San Marco nonostante la tempesta di vento I marinai sui rimorchiatori s'infuriano: «Sono imbecilli, e basta...»

VENEZIA - Domenica 6 infuriava la tempesta su Venezia e Mestre, in Laguna il vento soffia forte, le previsioni meteo sono nere. Eppure lada crociera, salpa e passa, alta come un palazzo, con una superficie immensa esposta al vento, in. Passa, e h a persino rifiutato il quarto rimorchiatore che la Capitaneria di porto per due volte le aveva offerto . Passa, e il vento spinge il gigante fuori rotta, verso la riva dei Sette Martiri. I tre rimorchiatori sembrano impazziti: nel buio della tempesta i potentissimi motori eruttano colonne di fumo nero, appesi alle enormi cime svirgolano come pazzi per tirare la grande nave lontano dalla riva . L'impatto viene evitato per un soffio.Eppure la lezione non è servita: ieri sera, 8 luglio, verso le 9 della sera, la storia si ripete: quella del meteo, e quella degli uomini. Di nuovo è tempesta su Venezia, pioggia torrenziale e un vento terribile, che in centro storico ha abbattuto alberi e perfino muri. E ciò nonostante, nel buio della sera di tempesta, una grande nave francese, la Horizon, salpa lo stesso e passa in Bacino San Marco. Anche stavolta gli equipaggi dei rimorchiatori si trovano in mezzo, e in questo video si sentono le voci dei marinai, l'equipaggio di un rimorchiatore. Un equipaggio professionale, che si scambia un giudizio professionale, pesante come un macigno: