Grandi navi dirottate da Venezia a Marghera: l'attracco temporaneo deciso dai ministri

VENEZIA - Grandi navi a Venezia, la decisione dei ministri del Governo Draghi: ok all' attracco temporaneo dei colossi del mare a Marghera . Al fine di tutelare un patrimonio storico-culturale non solo italiano ma del mondo intero, i Ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, della Cultura, Dario Franceschini, del Turismo, Massimo Garavaglia e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, hanno concordato di dirottare in via temporanea il traffico delle grandi navi da Venezia verso Marghera. È quanto si legge in una nota del Mit. Durante un incontro svoltosi oggi in videoconferenza, i quattro ministri hanno inoltre deciso di lanciare un concorso di idee per portare gli approdi fuori della laguna e risolvere in maniera strutturale e definitiva il problema del transito delle grandi navi a Venezia.

