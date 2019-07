Piano di Toninelli: a Fusina un porto provvisorio per le Grandi Navi

di Michele Fullin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA- Improvvisamente Cenerentola è diventata principessa. Il terminal traghetti dipare sia in pole position per diventare la prima banchina provvisoria per sgravare il bacino die il canale delladal passaggio delle. La commissione riunita dal ministro delle Infrastrutture,, per individuare alternative provvisorie e immediatamente utilizzabili ha dato le prime risposte.