Grandi Navi, Toninelli: «Non c'è alcun progetto alternativo per Marghera»

Sulla questione di Venezia «sono stufo delle stupidaggini di Salvini, ha il mio numero può chiamarmi. Se avesse fatto una telefonata al ministro dei Trasporti questo gli avrebbe permesso di non sparare stupidaggini» afferma il ministro delle Infrastrutturesottolineando che «i cittadini italiani meritano persone coerenti che danno risposte ai problemi». «Toninelli non ha bloccato niente e gli italiani lo devono sapere» ha aggiunto.Se Salvini «se si trovasse come il sottoscritto al ministero a studiare i dossier sarebbe meglio», ha aggiunto Toninelli lamentando come il leader della Lega forse «pensa che mi sto occupando del dossier grandi navi da ieri, mentre la prima riunione è stata a inizio giugno 2018 subito dopo» la partenza del governo. «Non esiste alcun progetto di Marghera, quindi quanto detto da Salvini è una sacrosanta stupidaggine» ha ribadito il ministro.