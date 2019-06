Incidente in Marittima, spostato a Trieste l'approdo di due crociere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - A seguito dell'incidente in Marittima, in cui una grande nave ha travolto la banchina di San Basilio e il lancione che vi era attraccato, le società crocieristiche hanno "perso" una delle banchine a disposizione a Venezia e hanno quindi "spostato" su Trieste due crociere. Due grandi navi, la Costa Luminosa e la Msc Musica, attese a Venezia, approderanno invece a Trieste, dove sbarcheranno e imbarcheranno migliaia di passeggeri, e dove le autorità portuali non fanno mistero di vedere molto bene una crescita del porto passeggeri triestino, a fronte delle difficoltà veneziane.