Grandi Navi, il Comune di Venezia: «Ecco la nostra soluzione»

«Vi sembra normale che con un ministro al quale ho chiesto molte volte un incontro non sia ancora successo nulla? Stiamo facendo tutti insieme una figura pessima a livello mondiale, serve una personal suasion» ha detto oggi parlando in Commissione Trasporti della Camera il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro durante l'audizione dedicata al passaggio delle grandi navi nel bacino di Venezia.

«Un conto è dire non vogliamo le Grandi Navi e un'altra è dire "via le navi dalla laguna di Venezia"», ha aggiunto il sindaco. «In questi ultimi 30 anni è passata la falsa idea che pulire i canali e renderli navigabili sia un dramma ecologico, ma non è così perché oggi esistono sistemi efficienti che non creano danni. Anche perché la Laguna di Venezia va scavata, va tenuta in manutenzione. Tra l'altro dobbiamo dare lavoro alla gente. Il porto di Venezia è fondamentale, ora sta funzionando e ce facciamo da soli, però il sistema italiano ci fa giocare con le pietre in tasca. Inoltre - si è chiesto ancora Brugnaro - mi chiedo perché siano ancora fermi i protocolli per gli scavi dei fanghi, che vanno tolti e messi da qualche parte? E invece il protocollo fanghi è stato bloccato»

ROMA - Oggi allaè stata illustrata la proposta del Comune di Venezia per le Grandi Navi. E' articolata in 4 punti:• Ingresso Bocca di Porto di Malamocco• Passaggio per il Canale dei Petroli• Arrivo Canale Industriale Nord (navi grandi dimensioni)• Arrivo Marittima (navi medie dimensioni) attraverso il Canale Vittorio Emanuele.IL COMMENTO -