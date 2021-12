Torna "Gran Liston in Tabarro", sfilata dedicata a Giacomo Casanova

VENEZIA - Domani 8 dicembre, festa dell'Immacolata, alle 15 in Piazza San Marco ci sarà la XIX edizione del "Gran Liston in Tabarro", un raduno spontaneo di donne e uomini che portano il più classico dei vestiti veneziani, il tabarro. L'evento ideato e voluto dalla stilista veneziana Monica Daniele si terrà appunto sul Liston che in tutte le città venete era il punto d'incontro serale, dove si coltivano amicizie, amori e affari.

A Venezia il Gran Liston si è sempre tenuto, come raffiguravano i pittori della Serenissima, in Piazza San Marco. L'edizione 2021 e le prossime fino al 2025 saranno dedicate a Giacomo Casanova in vista del tricentenario della nascita del grande scrittore, filosofo e ambasciatore della civiltà veneta.