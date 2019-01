Caso Gpl, svolta del Ministero: errore del Comune può annullare l'autorizzazione

di Marco Biolcati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA - Il Ministero per lo sviluppo economico al Consiglio di Stato: L'errore del Comune può portare all'annullamento dell'autorizzazione di costruzione del deposito. Sorprendente presa di posizione inviata dal Capo di gabinetto, l'avvocato Vito Cozzoli, al Consiglio di Stato che il prossimo 24 gennaio dovrà pronunciarsi sulla diatriba tra Costa Bioenergie e Comune, Comitato No Gpl e Regione. Per la prima volta il Ministero ipotizza l'annullamento dell'autorizzazione. Nel documento inviato dall'avvocato Cozzoli si precisa che il Ministero ha seguito l'iter correttamente, ma che l'errore fatto dal Comune nel non convocare la Commissione salvaguardia potrebbe portare allo stop di tutto. Il Comitato No Gpl esulta: «E' un documento importante commenta il presidente Roberto Rossi - che segna un passaggio fondamentale nella vicenda. Finalmente la politica interviene con forza prendendo