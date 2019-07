L'icona della musica balcanica Goran Bregovic in concerto a Bibione: ingresso libero

di Marco Corazza

BIBIONE (VENEZIA) - Estate di concerti a Bibione, rigorosamente gratuiti. Dopo la bellissima serata che ha visto protagoniste lo scorso venerdì Carmen Consoli, Marina Rei e Eva, tornano nella spiaggia antistante a Piazzale Zenith a Bibione i grandi eventi estivi di Bibione Beach Live. Stasera, mercoledì 3 luglio, sarà la volta dell’icona mondiale della musica balkan e artista di livello assoluto Goran Bregovic, che porterà nel centro balneare in Comune di San Michele il suo nuovo spettacolo dal titolo “Three Letters from Sarajevo”. La serata si aprirà alle 20.30 con l’esibizione del gruppo rock May Day 28, per entrare poi nel poi nel vivo con l’esibizione di Goran Bregovic, accompagnato come di consueto dalla The Wedding and Funeral Band. L’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione è straordinariamente a ingresso libero.