VENEZIA Il ritorno alla normalità passa anche da una tazzina di caffè, seppur da asporto. Primi sprazzi di ritorno alla normalità li fornisce l'apertura. Ieri mattina in Ruga Rialto a Venezia e in piazza Ferretto a Mestre il caffè Goppion ha riaperto i battenti. Il segnale è arrivato dal cartello con cui si fa sapere che è possibile ordinare al telefono e prelevare il caffè al locale, salvo poi consumarlo altrove. Il cartello specifica che la vendita viene effettuata solo per asporto e su prenotazionema è vietata la consumazione in loco e nelle vicinanze. Resta da capire come avverranno i controlli, perché sebbene l'azienda avvisi i propri clienti, spetta all'utente finale non fare il furbetto e consumare in privato, senza dar vita ad assembramenti. A fare chiarezza ci ha pensato Marco Agostini, comandante della polizia municipale: «Vendere caffè con tappo di plastica - ha tagliato corto - non è fare take away». Resta da vedere ora come si comporterà la polizia municipale nel caso specifico.



LO SBLOCCO

L'ordinanza regionale che consente la riapertura ha quindi sbloccato l'attività, anche se è impensabile che il volume d'affari rimanga lo stesso di quanto accadeva prima del covid-19, come afferma Paola Goppion, dell'azienda trevigiana di caffè: «Rispettiamo le regole, quindi il caffè lo preparano nel bicchiere da asporto monouso con coperchio in plastica. La riapertura è avvenuta perché bisogna ricominciare, a piccoli passi, sappiamo che sarà difficilissimo e bisognerà avere molta pazienza, mettendocela tutta». I problemi, afferma Goppion, sono tali anche per la casa madre, che deve far fronte con le quotidiane difficoltà nonostante abbia potuto tenere aperto: «Come azienda abbiamo continuato a lavorare rifornendo i supermercati, ma la nostra principale fonte di guadagno sono bar e ristoranti che da due mesi sono chiusi, bisogna ricominciare».



LA SICUREZZA

Senza però scordare l'attenzione verso la sicurezza: «Ci vuole tanta pazienza e piena osservanza alle regole che ci vengono date, al minimo peggioramento si dovrebbe far un passo indietro e sarebbe il disastro». Il gesto dell'azienda è stato apprezzato dai negozianti che si trovano nelle vicinanze, come testimoniano i lavoratori della farmacia a pochi passi dalla caffetteria lagunare: «Mi ha fatto piacere rivedere qualche punto aperto e scambiare una parola dopo tanto. Quella di stamattina è stata una bella e inaspettata sorpresa, come per chi lavora, presumo». © RIPRODUZIONE RISERVATA