Gondolieri sub recuperano dai canali oltre 4 tonnellate di rifiuti

VENEZIA - Gondolieri sub in azione in Rio di San Luca, oggi pomeriggio, per ripulire il fondale sotto il Ponte de la Cortesia. Spettatori d'eccezione - ad assistere alla raccolta di 4 tonnellate e mezzo di rifiuti - i giornalisti della stampa estera, in visita a Venezia per 4 giorni, che hanno assistito alla nona uscita dei subacquei. All'appuntamento erano presenti il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto, e la consigliera Francesca Rogliani.



«I gondolieri sono l'immagine della nostra città nel mondo - ha spiegato Giusto - attraverso loro lanciamo a visitatori e turisti un messaggio e la richiesta di rispetto nei confronti di Venezia. La nostra è una città fragile e delicata in cui esiste un equilibrio che diventa instabile con un nonnulla». Sul lavoro di squadra tra i volontari sub e l'Amministrazione è intervenuto Andrea Balbi, presidente della categoria dei gondolieri: «Siamo molto soddisfatti del nostro operato, che inaspettatamente ha riscosso e sta suscitando molto interesse in tutto il mondo - ha confermato - Vogliamo portare avanti il nostro progetto grazie anche al Comune che ci ha sempre supportato». © RIPRODUZIONE RISERVATA