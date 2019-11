Gondoliere-sub incastrato sotto la barca: stava pulendo il canale

VENEZIA- Momenti di apprensione stasera a Venezia durante la nuova operazione di pulizia del fondale del Canal Grande da parte dei gondolieri-sub. Uno degli 8 componenti della squadra impegnate nelle immersioni in notturna tra la Pescheria e il Ponte di Rialto ha avuto un problema con il cavo erogatore che porta l'aria alle speciali tute, e risalendo in fretta - assistito via radio da terra - è rimasto incastrato sul fondo di un'imbarcazione. È stato subito aiutato dai compagni a liberarsi e a riprendere la corretta posizione in acqua, e portato a riva. A parte lo spavento, non ha riportato conseguenze, e non è stato necessario l'intervento dei medici. Le immersioni sono poi riprese - i sub, coordinati dal'amministrazione comunale, hanno già recuperato diversi chili di rifiuti - e proseguiranno fino alla mezzanotte. I 5 interventi già eseguiti nei mesi sorsi hanno consentito il recupero nei canali di 2,5 tonnellate di immondizie.

