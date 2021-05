VENEZIA - Quante volte l'abbiamo sentita raccontare la leggenda secondo la quale i sei denti del ferro della gondola rappresenterebbero i sei sestieri di Venezia. È soltanto una simpatica storiella che va bene se rimane tale e non viene spacciata per verità storica, come purtroppo spesso accade. La prima volta che la si trova citata è nel 1908. Per la precisione nell'articolo di Achille De Carlo, Gondola e gondolieri, pubblicato nel numero di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati