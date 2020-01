Gondola contro barca in Canal grande: gondoliere in acqua, corsa in ospedale

VENEZIA - Un gondoliere è finito in acqua stamattina in Canal Grande a san Toma. È successo a seguito dell’impatto della gondola con una barca da trasporto. Per il gondoliere, portato in ospedale, nessuna conseguenza, se non un bagno nell’acqua fredda. Non ci sarebbero stati altri passeggeri a bordo. Resta da chiarire l’esatte dinamica, sulla quale sta lavorando la Polizia municipale. Ultimo aggiornamento: 13:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA