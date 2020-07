Una nuova gondola "da parada" per attraversare il Canal Grande in piedi Foto

VENEZIA - Una nuova imbarcazione per la flotta delle gondole «da parada» utilizzate dai cittadini veneziani per l'attraversamento del Canal Grande stando in piedi. Il varo del nuovo scafo si è tenuto in un cantiere alla Giudecca. Per l'amministrazione presente il sindaco Luigi Brugnaro e con lui il titolare del cantiere Gianfranco Vianello, detto «Crea», in rappresentanza del Consorzio cantieristica minore veneziana, il presidente dei Bancali Andrea Balbi, il suo predecessore Aldo Reato e tanti rappresentanti del mondo della gondola.

«Oggi siamo qui - ha esordito Brugnaro - perché abbiamo voluto accogliere la disponibilità dei gondolieri, che ringraziamo per il servizio che hanno offerto e continuano a offrire in città. Una categoria che vive insieme alla gente e che rappresenta un simbolo di Venezia». Le imbarcazioni possono trasportare, in base al peso delle persone, circa una decina passeggeri, oltre ai 2 conducenti. La loro costruzione rispetta i canoni della tradizione, utilizzando legni di olmo, mogano, abete e ciliegio per le varie parti dello scafo.



