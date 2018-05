«Che gnocche le candidate di Fi». E riscoppia la bufera

di Nicola De Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Candidate di? "Sono". Nuova bufera sulla campagna elettorale a Martellago e stavolta a finire sul banco degli imputati è. Era stata proprio quest’ultima, sabato, a lamentarsi con gli attivisti del centrodestra, specie della civica, per alcuni commenti offensivi ricevuti sulla sua paginae a minacciare querele se non fossero arrivate le scuse del candidato sindaco. Che domenica ha fatto ammenda, per la soddisfazione degli avversari.Pareva che la cosa fosse finita lì. E invece un candidato consigliere dell’Unione Civica,, ha riacceso la miccia con un infelice commento su una foto postata danella sua pagina Fb, che ritraeva le candidate consigliere della lista con l’onorevolee Saccarola.ha scritto Pezzato, scatenando un vespaio. Il post è stato subito rimosso ma le candidate forziste stanno valutando se procedere con una