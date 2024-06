VENEZIA - «Pur nel rispetto delle leggi e dell'autonomia della magistratura inglese, voglio dire con forza che considero un'autentica vergogna che i genitori di Gloria e Marco debbano aspettare 10 anni per avere giustizia». Le parole sono del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ricordando Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due giovani veneti tragicamente scomparsi nel rogo della Grenfell Tower di Londra la notte del 14 giugno 2017 di cui domani ricorrerà il settimo anniversario.

I due fidanzati morti a Londra, il processo

«Siamo davanti a una tragedia immane, che ha scosso una comunità intera - aggiunge il Governatore -. Non è possibile che due giovani, impegnati a costruirsi un futuro all'estero, perdano la vita fra le fiamme di un edificio fatiscente. Sono stato ai funerali di Gloria e di Marco: ricordo bene con quanto dolore e comune sofferenza la nostra comunità ha vissuto la tragedia di questi ragazzi».

«Veniamo a sapere - conclude Zaia - che il processo, che riguarda complessivamente 72 persone, non inizierà prima del 2027 o addirittura del 2028. Sono tempi non tollerabili per chi vive nella sofferenza del ricordo. Auspico che tramite i canali governativi italiani si interloquisca al più presto con il Governo inglese, affinché i tempi della giustizia del Regno Unito siano rispettosi di una tragedia così immane».

I genitori di Marco: «Il presidente Zaia sempre vicino a noi»

Le parole del Presidente Zaia arrivano a San Stino di Livenza dove abitano Giannino e Daniela, i genitori di Marco. «Il presidente, che ringraziamo - commenta Giannino - è uno dei pochi politici che ci è sempre stato vicino. Per quello di cui sono a conoscenza in questi sette anni la politica governativa italiana si è mossa poco sulla vicenda a differenza del presidente Zaia. Apprezziamo molto la sua dichiarazione. Ci soddisfa che intervenga in questo modo perché più che parole valgono i fatti. La dichiarazione è un fatto concreto. Contiene la richiesta chiara: il governo italiano intervenga al più presto, tramite i canali diplomatici italiani, con il Governo inglese perché i tempi della giustizia del Regno Unito siano rispettosi di una tragedia così grande. Noi genitori non abbiamo mai chiesto nulla, non lo stiamo chiedendo e non lo chiederemo mai. Il fatto è noto e chi ritiene di poter fare qualcosa lo faccia di sua spontaneità. In mezzo a tanto immobilismo resta il fatto che c'è qualcuno che interviene, in questo caso il presidente Zaia, a noi genitori fa piacere e lo ringraziamo».

Marco e Gloria morti nel rogo della Grenfell tower a Londra: il processo si farà nel 2025



Sette anni dall'incendio della Grenfell Tower

L'incendio della Grenfell Tower nel quartiere di North Kensington a Londra si propagò durante la notte del 14 giugno 2017. Le vittime furono 72, migliaia di persone rimasero ferite. Le operazioni di spegnimento e di soccorso andarono avanti per tre giorni. L'inchiesta ha evidenziato che i materiali utilizzati sarebbero risultati ad alto rischio di infiammabilità. A sette anni dall'incendio della Grenfell Tower sono sotto inchiesta diciannove società e cinquantotto persone. I reati contestati sono di omicidio colposo, illecito nell'esercizio dei pubblici uffici, truffa aggravata ed altre accuse in materia di salute, sicurezza ed edilizia. Per domani, nel settimo anniversario della tragedia a Londra, come ogni anno, le associazioni delle famiglie delle vittime, dei feriti e dei superstiti organizzano una commemorazione pubblica. I genitori di Marco Gottardi non ci saranno. Per loro è ancora troppo forte il ricordo emotivo. Ricorderanno il figlio sabato, alle 18.30, nella messa celebrata nella parrocchiale di San Stino di Livenza.