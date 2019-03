Giuseppe e Pietro Bertoja, l'arte della scenografia

di Alberto Toso Fei

All'ombra delle quinte teatrali contribuirono a rendere grande l'opera italiana nel corso dell'Ottocento; non senza una certa soddisfazione, perché quelle quinte le avevano concepite loro:, padre e figlio, a partire dalla loro indiscussa venezianità furono i protagonisti della rinascita romantica dell'opera, mitizzarono ulteriormente l'epopea del(ma non solo) e non si sottrassero alla partecipazione attiva alla vita e alla Storia della città, come quando Pietro combattè nei moti anti-austriaci del 1848.E se quest'ultimo fu figlio d'arte avendo appreso il lavoro dal primo, anche Giuseppe – sebbene talentuoso di suo – partì con un vantaggio di base: il padre Valentino Bertoja, infatti, dopo una lunga carriera da violoncellista proprio nell'orchestra del Teatro La Fenice divenne impresario di spettacoli lirici e legò il suo nome ai più grandi operisti del suo tempo. Giuseppe imparò così a lavorare da un altro grande scenografo, Francesco Bagnara, che malgrado ne oscurasse a lungo il nome (Bertoja non poté figurare personalmente e pubblicamente fino a quando il maestro non abbandonò la scenografia der insegnare all'Accademia di Belle Arti) ne esaltò però anche le capacità creative e artistiche: d'altronde era già noto nell'ambiente come – ancora giovanissimo – avesse fornito lui i disegni delle scene per l'opera di debutto di Donizetti, “Enrico di Borgogna”, rappresentata nel 1818 al Teatro di San Luca. Essendo nato l'8 giugno del 1803 il conto è facile: aveva solo quindici anni.Entro breve divenne lo scenografo di fiducia dei maggiori autori d'opera italiani: Rossini, Donizetti, Mercadante, Pacirti, Bellini e Nicolai. Ma soprattutto di Giuseppe Verdi, per il quale curò una ventina di allestimenti, comprendenti sei prime assolute (inclusa “La Traviata”, che debuttò al Teatro la Fenice il 6 marzo 1853 col libretto scritto da un altro veneziano, Francesco Maria Piave). Fu presto chiamato a lavorare anche fuori Venezia: a Torino, dove lavorò molto per il Teatro Regio e per il Carignano, e a Trieste per il Comunale. Giuseppe Bertoja, assieme al suo mentore Bagnara, è considerato ancora oggi il maggior esponente della scuola scenografica veneziana del periodo romantico: se da un lato le sue ricostruzioni rendevano la realtà storica e la conoscenza di stili architettonici e paesistici di epoche e civiltà diverse, dall'altro non rinunciò mai a venare di poesia i suoi allestimenti, regalando agli spettatori l'illusione dell'astrazione in un contesto storico obiettivo.Nel 1859, svanito definitivamente ogni sogno di libertà dopo gli accordi di Villafranca, La Fenice tenne chiuse le sue porte in segno di lutto finché il Veneto non fosse stato riunito all'Italia. Giuseppe Bertoja, seguito dal figlio Pietro (che era nato il 25 febbraio 1828 e nel frattempo ne aveva già raccolto l'eredità artistica), lasciò Venezia e andò a lavorare in Lombardia, in Piemonte e in Emilia. Tornò a lavorare in città qualche anno più tardi e si ritirò a vita privata nel 1871, morendo nella sua Venezia l'8 agosto 1873.Pietro Bertoja prese attivamente parte alla rivoluzione del 1848-49 come volontario nella legione Bandiera e Moro, combattendo nella sortita di Mestre e nella resistenza di forte Marghera all'assedio austriaco. Riuscì di fatto ad affermarsi solo dopo il 1866, quando Venezia divenne italiana, e lo fece alla grande creando scenografie – fra gli altri – per Verdi, Puccini, Franchetti, Wagner e Boito. Inventò alcuni espedienti scenici (fu per esempio il primo ad adottare la pittura su veli leggeri e trasparenti anziché sulla tela o sulla carta) e fu un innovatore nell'impiego delle luci; riuscì a immaginare per primo il diorama girevole che da allora entrò e rimase nelle dotazioni sceniche di tutti i teatri, e arrivò a introdurre velari di vapore acqueo per realizzare le dissolvenze sceniche. Le sue trovate furono apprezzatissime dal pubblico veneziano, al punto che quando si congedò dalle scene – durante il carnevale del 1900, col “Trillo del diavolo” di Stanislao Falchi – gli spettatori accorsi a gremire La Fenice lo applaudirono alla ribalta.Morì a Venezia il 21 febbraio 1911.