Nuova giunta Brugnaro con 4 novità: ecco tutti i nomi

VENEZIA - Sono 4, tra cui il vicesindaco, coordinatore provinciale della Lega, le novità della nuova Giunta comunale di Venezia, la cui composizione è stata ufficializzata stamani dal rieletto sindaco. Compreso il trentenne Tomaello, unico esterno e più giovane componente dell'esecutivo con 5 deleghe (Progetti comunitari, Porto, Politiche giovanili, Sport e Protezione civile) tre delle novità sono espressione della Lega. Gli altri due assessori leghisti sono la 69enne(Sicurezza) e il 47enne(Commercio e Attività produttive).Entrambi confermati invece gli assessori di Fratelli d'Italia,, con delega ai Lavori pubblici, e Forza Italia, al Bilancio. Per la Lista Brugnaro «fucsia», primo partito in città, gli assessorati sono cinque, con una novità. Si tratta di, 37 anni, con deleghe ai Servizi al cittadino, alle Politiche educative e al Personale.Confermati invecealla Coesione sociale, ma con l'aggiunta, nell'ampio pacchetto di deleghe, anche del: poi, che avrà come novità la delega al Patrimonio,, Urbanistica e Ambiente, e, Mobilità e Infrastrutture.Brugnaro ha scelto anche 5 Consiglieri delegati, quattro della Lista Brugnaro e uno della Lega. Si tratta dell'ex assessore, Avvocatura civica, Alessandro Scarpa Marta, Rapporti con le isole e con la pesca, Enrico Gavagnin, Sicurezza urbana partecipata, Paolino D'Anna, Rapporto con i cittadini, e Giovanni Giusto, Tutela delle tradizioni.«Innanzitutto - ha dichiarato Brugnaro - ringrazio i cittadini per la fiducia enorme che ci hanno dato: è un peso di responsabilità che sentirò sulle mie spalle. Ô stato premiato il lavoro svolto da una squadra importante di assessori e consiglieri con visione politica di novità e amicizia. Sono state dette tante bugie e risponderemo con i fatti, continuando a lavorare in squadra e con tanta passione e rispondendo alle polemiche con il sorriso. Sono soddisfatto, perché i cittadini ci hanno dato nel segreto dell'urna una forza che solo loro ci potevano dare, volendo un'Amministrazione che non esiti a pensare al progresso e a un futuro di serenità e prosperità per i nostri bambini». Riguardo alla composizione della Giunta, Brugnaro l'ha definita «compatta, espressione dei cittadini e dell'alleanza, oltre che di unache è cresciuta. Abbiamo ancora tanta gente da convincere e lo faremo, sempre con i fatti, cercando di essere precisi, puntuali e pignoli», ha concluso.