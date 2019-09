Il decano dei corazzieri Giulio Biasin, compie cento anni: festa e auguri dall'Arma e dal ministero

VENEZIA - Oggi spegne le sue (prime) sento candeline. «Auguri al Corazziere Giulio Biasin per il suo centesimo compleanno che festeggia circondato dall'affetto dei propri cari e della grande famiglia dell'Arma dei Carabinieri! Lui la storia d'Italia l'ha vissuta in prima persona!» scrive in una nota il Sottosegretario alla Difesa, l'on. Angelo Tofalo.



Durante la festa sono arrivati anche gli auguri da parte Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il gen. di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, e del Comandante Interregionale “Vittorio Veneto”, Enzo Bernardini.

