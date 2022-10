CEGGIA - «Non possiamo accettare che un diciottenne come Giuliano De Seta, e cito lui per ricordare tutte le vittime, esca di casa per andare a lavorare e non torni mai più». Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera, ha citato direttamente lo studente 18enne di Ceggia, morto in un incidente in una fabbrica di Noventa di Piave, la Bc Service, mentre stava facendo uno stage nel percorso di alternanza scuola-lavoro nel settembre scorso. E i genitori del ragazzo hanno ringraziato la premier per il ricordo del loro figlio e per l'impegno assunto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.



«Tutti - ha aggiunto Giorgia Meloni nel suo discorso alla Camera - concordiamo sull'importanza di porre fine alla tragedia degli incidenti, anche mortali, sul lavoro». «Abbiamo da sempre sostenuto che non siamo contrari allo schema scuola-lavoro, ma le aziende devono essere messe nelle condizioni di seguire i nostri figli - hanno detto i genitori dello studente dell'Itis di Portogruaro, tramite l'avvocato di fiducia Luca Sprezzola, poco dopo l'intervento di Giorgia Meloni -. Lo Stato deve dare alle aziende tutti gli strumenti affinché pongano in sicurezza i giovani e devono vigilare sul loro operato. Per cui ci troviamo pienamente d'accordo con le parole del Presidente del Consiglio sul fatto che debba essere fatto di tutto per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro - hanno concluso mamma Antonella e papà Enzo - e ringraziamo il presidente Meloni per le belle parole ed il ricordo, a nome di tutte le giovani vittime del lavoro, di nostro figlio Giuliano».