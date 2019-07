​Giulia Lama, pittrice e poetessa

di Alberto Toso Fei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pittrice eccelsa (con una incredibile “scandalosa” capacità di disegnare corpi nudi col carboncino, per i benpensanti dell'epoca) e poetessa veemente. Ma anche persona ostinata, libera, autonoma. Non di bell'aspetto, ragione che i suoi detrattori utilizzarono per giustificare il fatto che non si fosse sposata e non avesse avuto figli. Probabilmente lei stessa si vedeva brutta. Forse però tutte le pulsioni chesi attirò addosso finché fu in vita furono in gran parte dovute all'invidia e all'incomprensione verso una donna che – in fondo – non fece altro che rimanere se stessa.“Questa donna eccelle nell'arte della poesia quanto nella pittura - scrisse di lei l'abate Antonio Conti in una lettera a, nel 1728 - e io trovo nelle sue poesie tutta l'armonia del verso del Petrarca; ha studiato in gioventù la matematica col celebre; la povera donna è perseguitata dai pittori, ma la sua virtù trionfa sui suoi nemici. È vero che essa ha tanta bruttezza quanto spirito, ma parla con grazia e finezza, così le si perdona facilmente il suo viso. Lavora in merletti... e vive ritiratissima”.Figlia primogenita die del pittore Agostino Lama, Giulia Elisabetta Lama nacque il primo ottobre 1681 nella parrocchia di Santa Maria Formosa, e nella casa di famiglia in calle Lunga abitò tutta la vita, fino alla morte avvenuta sessantasei anni dopo, il 7 ottobre 1747. Ebbe due fratelli e due sorelle e si avvicinò alla disciplina paterna abbastanza tardi, attorno ai trent'anni, sviluppando uno stile personalissimo – fatto di chiaroscuri decisi che si abbattono su corpi quasi ruvidi, nella loro essenzialità – che permette di riconoscerne il tratto nelle poche opere giunte fino a noi (che in passato furono attribuite al Piazzetta ma anche a Giambattista Tiepolo).Non ebbe vita facile nel mondo artistico veneziano: quel “perseguitata dai pittori” che si legge dalla lettera del Conti lascia intendere rapporti burrascosi con gli artisti dell'epoca; d'altronde la Lama non risulta essere stata mai iscritta alla Fraglia dei pittori, mentre è quasi certo che – assieme alla pittura – praticasse il ricamo per mantenersi.Schiva e lontana dalla mondanità settecentesca, di lei esiste un autoritratto conservato agli Uffizi di Firenze dipinto nel 1725, a 44 anni d'età: vi si raffigura con gli occhi grandi e sporgenti, il naso grosso, la bocca piccola e la fronte spaziosa; di tutt'altro tenore è il ritratto che le fece pochi anni prima l'amico e collega Giambattista Piazzetta, forse l'unico tra i pittori veneziani che ne colse il valore e trasmise nell'immagine quella dolcezza di cui Giulia Lama doveva essere pervasa: lo sguardo languido e intenso e il sorriso dolce suggeriscono lo spessore di questa donna della quale si è parlato molto poco, nei secoli successivi.Eppure la sua descrizione, inserita nei “Componimenti poetici delle più illustri rimatrici di ogni secolo” raccolti nel 1726 da Luisa Bergalli (in cui furono pubblicati tre sonetti e due canzoni della Lama), la racconta “molto erudita nelle filosofie e assai valorosa pittrice, cosicché le principali chiese cercano avere delle opere sue, ed in particolare qualche Palla, nella cui maniera di dipingere acquistassi ella grandissimo onore”.Rappresentativi del suo lavoro rimangono a Venezia una “Crocifissione con gli apostoli” nella chiesa di San Vidal, “Giuditta e Oloferne” alle Gallerie dell'Accademia e gli “Evangelisti” a San Marziale. Esistono poi – fra gli altri – due dipinti all'eremo di Monte Rua, una “Testa di vecchio” ai Musei Civici di Vicenza e una “Maddalena in estasi” a Rovigo, all'Accademia dei Concordi.Donna complessa e inquieta, che aveva deciso di esporre le sue opere nelle chiese e non nei salotti, “sfidando” pubblicamente i grandi pittori uomini dell'epoca, fu sempre chiusa in un silenzio che – a rileggere uno dei suoi sonetti – suona come una difesa personale, per non soffrire troppo: “Così a languir da prima io mi avezzai, / e a soffrir l'amorose tempre; / Che non chiesi mercè con sguardi, o voce; / ed anzi che a parlar io piansi sempre, / onde mia piaga non risana mai / che il palesarla altrui troppo Mi nuoce”.