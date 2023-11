Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ex fidanzati scomparsi: l'auto fotografata dalle telecamere tra Veneto e Friuli

VIGONOVO/TORREGLIA - Gli ex fidanzati Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, 22 anni entrambi, potrebbero essere diretti in Friuli. I due giovani, scomparsi la sera di sabato 11 novembre, erano sulla Fiat Punto nera di lui e la targa è stata riconosciuta dalle telecamere di diversi comuni al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Giulia e Filippo, ex fidanzati scomparsi

La Prefettura di Venezia ha attivato la procedura per le persone scomparse, in campo ci sono i carabinieri, le unità cinofile e i vigili del fuoco con l'elicottero.

Sono ore di apprensione per entrambe le famiglie: lo zio di Giulia, Andrea Camerotto, ha diffuso diversi post sui social per trovarli mentre la famiglia di Filippo ha perlustrato le zone dove lui di solito andava a passeggiare.

La sera di sabato 11 novembre Giulia e Filippo si sono visti. I due avevano avuto una storia d'amore in passato ma si erano lasciati da buoni amici e continuavano a frequentarsi. Quella sera lui è andato a prenderla, hanno mangiato al centro commerciale Nave de Vero di Marghera. Poi il buio. L'ultimo messaggio di Giulia alla sorella è delle 22.43, l'ultimo aggancio del cellulare è stato localizzato a Fossò.

L'amore finito

Giulia e Filippo si sono innamorati all'università. Entrambi studenti di Ingegneria biomedica, si sono però lasciati in agosto. Ma i rapporti sono rimasti buoni, hanno continuato a frequentarsi anche in gruppo, con gli altri compagni di studi. E proprio i loro amici raccontano che nelle ultime settimane non hanno notato nulla di strano, almeno nulla che potesse far presagire qualche atto di follia. Giulia deve laurearsi giovedì mentre Filippo era un po' più indietro negli studi. Una situazione che gli pesava, al punto da andare dallo psicologo dell'università per parlare degli esami. Ora nella mente c'è di tutto: dalla fuga per un amore riacceso a ben di peggio.