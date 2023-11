Quel coccodrillo con le scarpette rosse: il disegno di Giulia Cecchettin al ​Premio internazionale di illustrazione Scarpetta d’oro

Giulia Cecchettin è stata ricordata durante l'apertura del Premio internazionale di illustrazione Scarpetta d’oro, promosso da Confindustria Veneto Est e curato dal Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta, in collaborazione con il Politecnico Calzaturiero. Per la giovane ragazza di Vigonovo, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, è scattato un lungo applauso. Nel 2024 nel concorso illustratori ci sarà un nuovo premio spieciale, intitolato proprio alla ragazza, dal titolo "Il sogno di Giulia", esattamente come il disegno esposto della 22enne, che era iscritta alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia: un coccodrillo con le scarpette rosse.