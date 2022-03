MESTRE - Giulia Bello, 23 anni di Favaro Veneto, è la prima conduttrice di reack stacker al porto di Venezia ed è una delle prime in Italia. La giovane ha superato ieri la prova pratica al terminal container Psa Vecon di Marghera, affacciato sul canale industriale Ovest. Da ieri, dunque, Giulia Bello è abilitata a guidare il bestione che, su quattro ruote grandi come un essere umano, movimenta i container nei piazzali. Giulia Bello ha alle spalle una formazione specialistica: nel biennio 2017-2019 ha frequentato il corso per Tecnico Superiore per la mobilità internazionale delle merci e delle persone in ambito marittimo/portuale e aeroportuale alla Fondazione Its Marco Polo Academy, e l'ha concluso con uno stage al terminal Psa Venice - Vecon. Da allora è stata impiegata dal Terminal che ha continuato ad investire sul suo percorso formativo e di addestramento operativo: prima impegnandola come assistente all'Area visite doganali e sanitarie e poi, per raggiungere l'abilitazione alla conduzione dei reach stacker, con una fase di apprendimento teorico e un lungo periodo di affiancamento con personale esperto. Ed ora potrà ambire a condurre mezzi via via sempre più imponenti. Ieri la prova d'esame è consistita nell'esecuzione di manovre piuttosto complesse, sotto il controllo della commissione d'esame. A Giulia sono arrivate le congratulazioni del presidente veneto Zaia: «Testimone virtuosa dell'8 marzo».