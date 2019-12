VENEZIA - ​Cacciato dalla festa universitaria, torna armato di coltello e ubriaco: minaccia le guardie giurate e ne ferisce una, poi scoppia la rissa. E' successo all', a Venezia. Uno straniero, ubriaco, si è presentato all'ostello armato di coltello dalla lama di 20 centimetri. L'uomo, un tunisino 38enne poi arrestato, è stato prima bloccato dalla security poi dagli agenti delle Volanti.​Dal racconto dei presenti l'uomo, irregolare sul territorio nazionale, si era presentato vistosamente ubriaco all'interno dell'ostello, dove era in corso una festa universitaria. L'uomo, barcollante, aveva ordinato da bere al bar, ma era stato subito respinto ed accompagnato fuori dalle guardie giurate in servizio per l'evento. Lo straniero, allontanandosi, aveva allora minacciato le due guardie giurate, per poi tornare all'ostello con un coltello nascosto all'interno della manica del giubbotto. Con una mossa repentina, l'uomo estraeva il coltello e lo rivolgeva contro le guardie giurate, ferendone lievemente una, all'altezza dell'avambraccio. Ne nasceva una colluttazione, al termine della quale le due guardie riuscivano a disarmare il soggetto, sebbene procurandosi qualche contusione. I poliziotti intervenuti hanno subito prestato il loro aiuto, bloccando l'uomo in sicurezza, arrestandolo per i reati di lesioni aggravate e porto di arma.