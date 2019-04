Giro del mondo in solitaria sul suo Land Rover 110: Roberto lascia il lavoro e parte

MOGLIANO VENETO Un imponente schieramento di fuoristrada Land Rover, appartenenti a decine di Land Rover Club di tutta Italia, ha salutato, ieri pomeriggio, domenica 14 aprile, in piazza dei Caduti a Mogliano Veneto, il moglianese Roberto Maschietto, 44 anni, di Mogliano, che è partito per l'impresa della vita: un giro del mondo in solitaria sul suo Defender 110 allestito camper proprio in vista di questa avventura. Maschietto, fuoristradista piuttosto noto nell'ambiente, ha lasciato il lavoro e si prenderà due anni, forse due anni e mezzo, per completare un viaggio che lo porterà dalla Groenlandia alla Terra del Fuoco, all'Australia, all'Indonesia, alla Cina. Gli appassionati possono seguire il percorso sul sito www.roadsontheway.com e sul satellite.