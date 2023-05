CAORLE - Sarà una Caorle sostanzialmente blindata quella che accoglierà oggi, 24 maggio 2023, l’arrivo della 17.tappa del Giro d’Italia. L’attesa è dunque finita: la città, per la prima volta nella sua storia, è pronta ad ospitare i ciclisti e tutta la carovana rosa. Per assicurare il regolare svolgimento della tappa e per garantire la sicurezza di atleti e del numeroso pubblico che affollerà la città, saranno presenti ben 87 operatori di Polizia locale, provenienti non solo dal Comando di Caorle ma anche da San Stino di Livenza, Venezia e Pordenone, e 125 volontari tra uomini della Protezione civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e di altre realtà. Saranno ovviamente presenti anche gli uomini delle Forze dell’Ordine normalmente operativi sul territorio: Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Nei locali dell’ex Centro per la promozione dei prodotti agricoli è stata inoltre allestita una “Control Room” che gestirà e coordinerà i servizi di viabilità, sicurezza e ordine pubblico dall’ingresso della corsa nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e fino all’arrivo a Caorle. L’ordinanza che dispone la chiusura delle strade, la modifica della circolazione, l’attivazione di bus navetta e i divieti di sosta è corposa.



TRAFFICO SOSPESO

Tra le misure più significative c’è la sospensione della circolazione, dalle 14.30 alle 18 circa, di moltissime strade: via Selva Rosata, viale Altanea (tratto), rotatoria su Provinciale 54, Rotatoria Lido Altanea, Viale delle Rondini, Viale Lepanto (tratto), Corso Amalfi (tratto), Corso Pisa, Corso Venezia (tratto), Viale Altanea (tratto), Viale Panama, Rotatoria Gallini, via Gallini, Rotatoria Negrelli, via Luigi Negrelli, Strada Nuova (tratto), Piazza papa Giovanni XXIII°, Viale Pompei, Piazza Veneto, via del Mare, Piazza Miramare, Lungomare Trieste, via Torino, viale Falconera (tratto), via Ferrara, via Traghete. “Voglio esprimere il più sincero ringraziamento a nome della Città di Caorle a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine ed ai volontari che con il loro prezioso lavoro - commenta il sindaco di Caorle, Marco Sarto – assicureranno il sereno svolgimento della manifestazione e garantiranno la sicurezza dei partecipanti, del pubblico e dei nostri residenti. Voglio ringraziare anche la Regione Veneto, nella persona del Presidente Luca Zaia, che ha fortemente voluto la tappa del Giro a Caorle e per aver messo a disposizione numerosi volontari della Protezione Civile, oltre alle Amministrazioni Comunali che hanno messo a disposizione gli effettivi delle proprie polizie locali. Un ringraziamento va anche ai cittadini ed alle aziende che, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, - conclude Sarto - dovranno sopportare qualche disagio nel pomeriggio di domani”.



I DISAGI

I disagi non riguarderanno ovviamente solo la cittadina balneare. Nel territorio della Venezia orientale, il passaggio del Giro interesserà anche i Comuni di Jesolo, Eraclea, Musile e San Donà che hanno emanato apposite ordinanze per la chiusure delle loro strade. In più, oggi, a partire dalle 13 e fino al completo passaggio dei ciclisti, verrà chiuso temporaneamente anche il casello dell’autostrada A4 Meolo-Roncade, sia in entrata sia in uscita. Lo svincolo ricade infatti sul percorso della tappa.