Con lo scooter centra l'auto che lo precede: muore pescatore di 57 anni

di Diego Degan

ROSOLINA - Non l'aveva vista. Di quell'Audi che lo precedeva e che stava per svoltare a sinistra, proprio davanti a lui, non aveva avuto percezione e, in un attimo di distrazione che può capitare a chiunque, l'ha investita in pieno, nella parte posteriore. Solo che lui,, era in scooter e l'urto tra i due veicoli gli è stato fatale: è morto all'ospedale dell'Angelo, poche ore dopo il ricovero. Erano all'incirca le 11 di ieri mattina. L'Audi era uscita dalla stazione di servizio Amico 14, al chilometro 84 della Romea e viaggiava in direzione Ravenna. Si era immessa nel flusso di traffico e doveva percorrere poche decine di metri, prima di svoltare a sinistra per entrare nell'area del vicino autolavaggio. Pagan si trovava subito dietro, in sella a uno scooter Ssang Yong e stava, probabilmente, tornando a casa sua, a Rosolina, dove viveva da