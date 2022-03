Miani, il "bastardo" che sognava l'Enciclopedia universale

VENEZIA - Il 17 marzo 1810 nacque bastardo a Rovigo - città d'origine della madre Maddalena, che lo mise al mondo senza rivelare ad alcuno chi fosse il padre -, ma pochi anni più tardi divenne un ricco possidente veneziano e per tutta la vita tentò di riscattare quel passato considerato inaccettabile dalla buona società lagunare. Fu musicologo e tentò di costruire una enciclopedia universale della musica del mondo; scoppiò la rivoluzione del 1848 e fu uno dei combattenti più accesi; soprattutto, si trasformò nel Leone Bianco, uno degli esploratori più conosciuti dagli africani, e nella corsa alla scoperta delle origini del Nilo - allora avvolte nel mistero - fu fermato solo dalla sfortuna e dalla malattia.

Ma risalendo il grande fiume si spinse più a sud di chiunque altro, fino a quel momento.

Tutti a Venezia sospettavano che Giovanni Giacomo Miani fosse figlio naturale di Pier Alvise Bragadin, l'ultimo esponente del suo ramo, presso il quale la madre prestava servizio, e i sospetti si fecero certezza - in molti - quando a 14 anni, dopo l'intera infanzia trascorsa in Polesine, il nobile lo volle accanto a sé nel suo palazzo di Cannaregio, dove gli affiancò diversi istitutori che gli insegnarono in maniera frettolosa e disorganica la musica e le lingue, le lettere e le scienze. La scomparsa prematura di Bragadin, nel 1828, lo lasciò proprietario della dimora e di diverse decine di migliaia di lire dell'epoca.

Un bel gruzzolo, che Miani iniziò a sperperare nella pubblicazione di una “Storia universale della musica” che si fermò al primo volume. Nel 1848-49 combatté con ardore prima a Roma e successivamente a Forte Marghera e San Secondo. La sconfitta della neonata Repubblica di San Marco lo vide esule prima a Malta e poi a Costantinopoli, dove per vivere cantò come tenore in un teatro. Fu in questo periodo che iniziò a maturare in lui la convinzione che la “grande impresa” che gli avrebbe garantito gloria e immortalità potesse essere la scoperta delle sorgenti del Nilo.



Riuscì a farsi finanziare dalla Società geografica francese e tra il 1859 e il 1861 partì per due distinte spedizioni, in aperta competizione con John Hanning Speke e James Augustus Grant, i due geografi della Regina Vittoria. Giovanni Miani conosceva diverse lingue africane, era rispettato e temuto. Gli africani lo soprannominarono “Leone Bianco”.La prima spedizione lo condusse fino a Galuffi, in Uganda dove, ostacolato da uno dei signori locali (con buona probabilità corrotto dagli inglesi che avevano già fatto partire la loro spedizione) incise il proprio nome sul tronco di un albero di tamarindo, che da quel momento divenne sulle mappe “l’albero del viaggiatore”, e fu costretto a ritirarsi. Era il punto più a sud mai raggiunto da un europeo, risalendo il Nilo. Speke e Grant trovarono quelle iniziali solo tre anni più tardi e fu un terzo esploratore inglese, Samuel Baker, a esprimere ammirazione per l’impresa dell’esploratore veneziano.

Miani ritentò nuovamente di scoprire le origini del Nilo alla fine del 1860, sostenuto dal Vicerè d’Egitto Mohamed Said Pascià, ancora senza successo. Tornò perciò in Italia a cercare appoggi per una terza spedizione, portando con sé centinaia di oggetti - compresa la mummia di una sacerdotessa - per una esposizione destinata a raccogliere fondi. Una collezione che finì prima al Correr e poi al Museo di Storia Naturale di Venezia, dove - assieme ad altri reperti giunti più tardi - è esposta proprio come Miani indicò in un suo disegno, primo esempio conosciuto di installazione museografica in campo etnografico che si conosca in Europa. Divenuto direttore del giardino zoologico di Khartoum, nel 1871 partì per un’ultima spedizione, ufficialmente a caccia di animali rari. Sfibrato, malato, sfiduciato, morì a Tangasi il 21 novembre 1872, a 62 anni. L’amico Munsa, che lo ospitava, gli tagliò la barba fluente e se la appese al collo, per tenere vivo lo spirito del Leone. I suoi resti tornarono in Italia nel 1879, e oggi riposano all’Accademia dei Concordi di Rovigo.

Le trascrizioni di sua mano dei diari di viaggio, carteggi e altri documenti sono conservati nella biblioteca del Museo di Storia Naturale di Venezia.